 تقديرات إسرائيلية: إيران أطلقت نحو 25 صاروخا على دفعتين - بوابة الشروق
الأربعاء 18 يونيو 2025 8:45 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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تقديرات إسرائيلية: إيران أطلقت نحو 25 صاروخا على دفعتين


نشر في: الأربعاء 18 يونيو 2025 - 8:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 يونيو 2025 - 8:40 ص

أفادت تقديرات إسرائيلية بإطلاق إيران نحو 25 صاروخا خلال موجتين من الهجمات منذ فجر اليوم الأربعاء.

وأظهرت صور متداولة حرائق اندلعت في تل أبيب بعد سقوط صاروخ اعتراضي خلال التصدي للهجمات الإيرانية.

وذكرت رويترز أنه سمع دوي انفجارات فوق تل أبيب بعد تحذير الجيش الإسرائيلي من وابل جديد من الصواريخ من إيران.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "أبلغ السكان عن انفجارات في المنطقة الوسطى".

وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة للمنطقة رقم 18 في طهران.


وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر "إكس"، إن الجيش سينفذ عمليات ضد منشآت العسكرية الإيرانية هناك.

وكانت مواقع إخبارية إيرانية قد أفادت بسماع دوي انفجارات في طهران ومدينة كرج غربي العاصمة، في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء أن السفارة الأميركية في القدس ستغلق أبوابها من الأربعاء إلى الجمعة نظرا للوضع الأمني ​​في المنطقة وامتثالا للتوجيهات الإسرائيلية.


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