تصاعدت التوترات في جامعات أمريكية، أمس، بين الطلاب المتضامنين مع فلسطين على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة، وإدارات المؤسسات الأكاديمية، مع توقيف محتجين ودعوات لمحاضرات عبر الإنترنت.

وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي مع إقامة "مخيم تضامن مع غزة" في حرم جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك، قبل أن تتسع لتشمل جامعات أخرى مثل جامعة نيويورك) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ويال وغيرها، وفقا لوكالة الصحافة الأمريكية.

• مطالب المحتجين

ويطالب المشاركون في الاحتجاجات في جامعة كولومبيا، بقطع الصلات بين المؤسسة المرموقة وإسرائيل على خلفية الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، والأزمة الانسانية الكارثية التي تسببت بها.

وشكّلت الجامعات ميدانا رئيسيا للنقاش والتحركات على خلفية الحرب، خصوصا في ظل الدعم السياسي والعسكري من الولايات المتحدة لإسرائيل.

وقوبلت النشاطات الداعمة للفلسطينيين في جامعات عدة، خصوصا المرموقة منها مثل هارفارد وكولومبيا، بتحذيرات من تنامي التحركات المعادية للسامية، لاسيما وأن العديد من الجامعات الكبرى في البلاد تعتمد بشكل رئيسي على دعم مالي من منظمات يهودية.

وأمرت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، أمس الاثنين، بأن تعطى الدروس عبر الإنترنت، بعد اضطرابات شهدها حرم الجامعة، بينما امتدت الاحتجاجات إلى غيرها في الولايات المتحدة.

• فزاعة معاداة السامية

وفي رسالة مفتوحة إلى أسرة جامعة كولومبيا، أشارت شفيق إلى ضرورة "إعادة إطلاق" الدروس. وقالت "على مدى الأيام الأخيرة، كانت هناك العديد من الأمثلة على الترهيب والسلوكيات القائمة على المضايقات في حرمنا".

وأضافت "اللغة المعادية للسامية، حالها حال أي لغة أخرى تستخدم لإيذاء وتخويف الناس، غير مقبولة وسيتم اتّخاذ إجراءات مناسبة"، على حد تعبيرها.

وتابعت "من أجل خفض التصعيد في مشاعر الضغينة ومنحنا جميعا فرصة التفكير في الخطوات المقبلة، أعلن أن جميع الدروس ستعطى عبر الإنترنت".

كان المتظاهرون قد بدأوا حراكهم الاحتجاجي الأسبوع الماضي، داعين جامعة كولومبيا لفض علاقتها بالشركات المرتبطة بإسرائيل، وإلغاء نشاطات مرتبطة بإسرائيل ومؤسسات أكاديمية إسرائيلية.

وتم توقيف أكثر من مئة منهم بعدما دعت سلطات الجامعة الشرطة للحضور إلى الحرم الجامعي الخاص الخميس، في خطوة يبدو أنها أدت إلى تصعيد التوتر ودفعت عددا أكبر من الأشخاص للمشاركة في التحرك نهاية الأسبوع.

وقالت ميمي إلياس، وهي طالبة في العمل الاجتماعي تم توقيفها سابقا، لوكالة الصحافة الفرنسية: "سنبقى في مكاننا الى أن يتحدثوا إلينا ويستمعوا لمطالبنا".

وتابعت: "لا نريد معاداة السامية أو الإسلاموفوبيا، نحن هنا من أجل أن يكون الجميع أحرارا".

• امتداد الاحتجاجات إلى 4 جامعات



ورأى أستاذ الدراسات الكلاسيكية في الجامعة جوزيف هاولي أن جامعة كولومبيا استخدمت "الوسيلة الخاطئة" من خلال استدعاء الشرطة الى حرمها، وهو ما ساهم في "جذب عناصر أكثر تطرفا ليسوا جزءا من احتجاجات الطلاب".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاحتجاجات امتدت إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ميشيجن فيما تم توقيف 47 شخصا على الأقل خلال تظاهرة في جامعة يال.

ونشرت شرطة نيويورك العشرات من عناصرها في حرم جامعة نيويورك، أمس، لتفريق محتجين مؤيدين للفلسطينيين، وفق ما أفاد مصور للوكالة الفرنسية.

وتحدثت تقارير صحفية أمريكية عن توقيف عدد من أساتذة الجامعة وطلابها.