أستاذ ري بجامعة عين شمس: مصر من أكثر دول العالم في إعادة استخدام المياه

قال أستاذ الري والهيدروليكا بجامعة عين شمس، الدكتور بيتر رياض، إن مصر من أكثر دول العالم في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مشيرا إلى إعادة استخدام المياه 3 إلى 4 مرات.

وأضاف رياض، في تصريحات لـ«الشروق»، أن المحطات الكبرى التي أطلقتها مصر مؤخرا، ومنها المحسمة وبحر البقر وقريبا الحمّام، تعمل على تنقية المياه من المواد الضارة والعالقة، دون إزالة الأملاح.

وأكد أنه لا يمكن إعادة استخدام المياه إلى ما لا نهاية، موضحا أن تركيز الأملاح في المياه يزداد مع تكرار استخدامها، ما قد يؤدي إلى تملح التربة ومشكلات أخرى تضر بإنتاجية المحاصيل؛ لذا فالأمر مرتبط بعدد من الضوابط. وأشار إلى خلط مياه الصرف الزراعي بمياه العذبة، سواء من نهر النيل مباشرةً أو الترع، لتخفيض نسبة الملوحة في المياه قبل إعادة استخدامها.

وكان وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، قد صرّح بأن مصر تعيد استخدام 26 مليار متر مكعب من المياه سنويا.

وأشار سويلم، في بيان لوزارة الري يوم الإثنين، إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه بتدويرها عدة مرات داخل شبكة المجاري المائية، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي، والتي أضافت 4.8 مليار متر مكعب من المياه سنويا لتصبح القدرة الإجمالية لإعادة الاستخدام 26 مليار متر مكعب.