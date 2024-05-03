تقرير: استهداف قاعدة أمريكية بسبعة صواريخ شرقي سوريا

كشف مصدر ميداني في سوريا، اليوم الجمعة، عن استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي البلاد بسبعة صواريخ.

وقال المصدر لسبوتنيك: "إن 7 صواريخ استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل العمر، سقط 3 منها داخل القاعدة من الجهة الجنوبية الشرقية في حين سقطت الصواريخ الأربعة المتبقية في محيط القاعدة وأدت إلى تصاعد أعمدة الدخان".

وأضاف "الطيران المروحي الأمريكي يحلق في أجواء المنطقة بعد استهداف القاعدة". وأشارت الوكالة إلى أنه سُمع دوي انفجارات في منطقة القاعدة، مع تصاعد أعمدة الدخان من داخلها، تزامنا مع حالة استنفار وانتشار من قبل القوات الأمريكية، دون الحصول على معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية، حتى اللحظة.

ويعتبر هذا الهجوم هو الأول الذي تتعرض له القاعدة منذ فترة ليست بقصيرة، تصل لمدة شهر، بحسب المراسل.