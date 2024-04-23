إنتاج الصلب الخام في ألمانيا يرتفع بنسبة 6% في الربع الأول

ارتفع إنتاج الصلب الخام في الربع الأول من العام الحالي في ألمانيا بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك حسبما أعلن اتحاد شركات الصلب في برلين اليوم الثلاثاء.

وأوضح الاتحاد أن إجمالي حجم الإنتاج في الفترة بين مطلع يناير حتى نهاية مارس الماضي وصل إلى 7ر9 مليون طن مشيرا إلى حدوث استقرار في إنتاج الصلب.

وتابع الاتحاد أنه يتوقع أن إعادة تعبئة المخزونات أسهمت في هذا التطور الإيجابي.

وكان إنتاج الصلب في الربع الأخير من العام الماضي ارتفع بنسبة نحو 5% مقارنة بنفس الفترة من 2022.

وكان إجمالي الصلب الخام الذي تم إنتاجه في ألمانيا في العام الماضي وصل إلى 4ر35 مليون طن وهو أدنى مستوى وصل له منذ 2009. ويشهد حجم إنتاج الصلب في ألمانيا زيادة منذ بداية العام.

وفي مارس، كان حجم الإنتاج زاد بنسبة 4ر8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

في المقابل، انخفض حجم الإنتاج في الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي إجمالا بنسبة 3ر4%، حسبما أعلن الاتحاد العالمي للصلب في بروكسل اليوم.

ووصل حجم إنتاج الصلب الخام في ألمانيا في الشهر الماضي إلى 5ر3 مليون طن لتحتل بذلك المركز السابع عالميا، فيما احتلت الصين المركز الأول بـ 3ر88 مليون طن.