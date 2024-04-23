أحمد موسى: نتنياهو يجتاح رفح الفلسطينية بعد غد الخميس مع ذكرى عيد تحرير ‏سيناء ‏

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن مخاوفه إزاء إقدام حكومة الاحتلال الاسرائيلي على اجتياح محافظة رفح الفلسطينية خلال احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء بعد غد الخميس 25 أبريل.
وأشار خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى تحذير رئيس وزراء حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو في وقت سابق من اليوم من استعدادهم لعملية عسكرية لاجتياح رفح الفلسطينية.
وعبر عن اعتقاده الشخصي أن نتنياهو قد يقدم على هذه الخطوة بعد غد الخميس تزامنا مع احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء.
ورأى أن الأخير يسعى إلى تصدير أزمة مع مصر، مستغلا احتفالاتها بتحرير سيناء، قائلا: «بعد بكرا وإحنا بنحتفل بـ 25 أبريل وذكرى تحرير سيناء، نتنياهو عايز يصدرنا لنا أي أزمة أو مشكلة ويجتاح رفح مع احتفال مصر بعيد تحرير سيناء».
وأكد أن اجتياح رفح سيمثل كارثة إنسانية، لا سيما في ظل وجود مليون ونصف مواطن فلسطيني يعيشون في المنطقة، لافتا أن الاجتياح قد يؤدي إلى مجازر مروعة وضحايا بأعداد تفوق بكثير ما حدث منذ 7 أكتوبر.
وأكد أن التصريحات الرسمية الأمريكية بشأن رفض اقتحام رفح تناقض ما يحدث على أرض الواقع، قائلا:«سيبك من كلام أن الأمريكان رافضين، رافضين بالكلام إنما على الأرض منحوهم الموافقة».