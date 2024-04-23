أحمد موسى: نتنياهو يجتاح رفح الفلسطينية بعد غد الخميس مع ذكرى عيد تحرير ‏سيناء ‏

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن مخاوفه إزاء إقدام حكومة الاحتلال الاسرائيلي على اجتياح ‏محافظة رفح الفلسطينية خلال احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء بعد غد الخميس 25 أبريل.‏

وأشار خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى ‏تحذير رئيس وزراء حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو في وقت سابق من اليوم من ‏استعدادهم لعملية عسكرية لاجتياح رفح الفلسطينية.

‏ وعبر عن اعتقاده الشخصي أن نتنياهو قد يقدم على هذه الخطوة بعد غد الخميس تزامنا مع ‏احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء‎.‎

ورأى أن الأخير يسعى إلى تصدير أزمة مع مصر، مستغلا احتفالاتها بتحرير سيناء، قائلا: «بعد ‏بكرا وإحنا بنحتفل بـ 25 أبريل وذكرى تحرير سيناء، نتنياهو عايز يصدرنا لنا أي أزمة أو ‏مشكلة ويجتاح رفح مع احتفال مصر بعيد تحرير سيناء». ‏

وأكد أن اجتياح رفح سيمثل كارثة إنسانية، لا سيما في ظل وجود مليون ونصف مواطن فلسطيني ‏يعيشون في المنطقة، لافتا أن الاجتياح قد يؤدي إلى مجازر مروعة وضحايا بأعداد تفوق بكثير ما ‏حدث منذ 7 أكتوبر.

‏ وأكد أن التصريحات الرسمية الأمريكية بشأن رفض اقتحام رفح تناقض ما يحدث على أرض ‏الواقع، قائلا:«سيبك من كلام أن الأمريكان رافضين، رافضين بالكلام إنما على الأرض منحوهم ‏الموافقة».‏