محافظة الجيزة تزيل سوقا عشوائيا مقام بنهر الطريق بكفر طهرمس

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مواصلة جهود منع التعديات من الطريق العام وأرصفة المشاة والجزر الوسطى وتسهيل حركة سير المركبات وتوفير حرم أمن لسير المواطنين دون أي معوقات.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز باستمرار شن حملات رفع الإشغالات للباعه الجائلين والمنشأت التجارية والمحال واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتعاون مع شرطة المرافق.

ووجه المحافظ، رئيس حى بولاق الدكرور بإزالة سوقا عشوائيا للباعة الجائلين والمفترشين مقام بالمخالفة بنهر الطريق بمنطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور، وذلك بعد تلقي العديد من شكاوي المواطنين لتأثيره على حركة المارة والمركبات بالمنطقة نظرا لحجم الإشغالات المتسبب بها الباعة على الرغم من قيام المحافظة بإنشاء العديد من الاسواق الحضارية البديلة بحي بولاق لتوفير احتياجات المواطنين.

وقد شنت المحافظة، من خلال حي بولاق الدكرور وشركة المرافق، حملة لفتح الشارع امام حركة سير المواطنين وإزالة تعديات السوق العشوائي وفروشات الباعة وتحرير حركة المرور بمحيطه.

وأسفرت الحملة، عن رفع ٢٢ ميزان لباعة جائلين مفترشين للطريق العام و ١١ عربه كارو وتروسيكل وترولي لبيع الخضراوت والفاكهة متمركزين بمنتصف الطريق و ٢١٠ كراسي وترابيزة تابعة لمقاهي وكافيهات متعدية علي الجزر الوسطي وأرصفة المشاة وسيارة نصف نقل و٤ مركبات توكتوك، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين وإعادة تنظيم الشارع وفتحه أمام حركة المرور ورفع كفاءة مستوى النظافة به.