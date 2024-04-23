صحيفة إسرائيلية تتوقع استقالة هاليفي وضباط بالجيش الإسرائيلي

توقعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، استقالة رئيس الأركان بالجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي وضباط كبار آخرين، بينهم قادة وحدات ميدانية، وذلك بعد استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون حاليفا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، أن حاليفا تقدم باستقالته لرئيس الأركان، على خلفية الفشل في التنبؤ بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي، على أن تدخل الاستقالة حيز التنفيذ بعد أسابيع، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت "يديعوت أحرونوت": "قد يحدث قريبا تأثير الدومينو لاستقالة رئيس جهاز "أمان"، وسيشمل رئيس الأركان أيضا"، مشيرة إلى أن حاليفا هو "أول عضو في هيئة الأركان العامة يتقاعد بسبب إخفاقات 7 أكتوبر، ولكن يبدو أنه لن يكون الأخير من بين كبار الضباط".

وتابعت: "ضباط كبارا آخرين، بينهم ما لا يقل عن 4 برتبة عميد على مستوى قادة الوحدات الميدانية، أبلغوا مقربين منهم باعتزامهم الاستقالة".

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن قائد "فرقة غزة" العميد آفي روزنفيلد، الذي حدث خلال مناوبته اجتياح حماس لمنطقة النقب الغربي، قد يتقاعد قريبا كجزء من تحمل المسئولية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "يمكن الافتراض أن روزنفيلد ينتظر إكمال المهمة التي كُلف بها بعد اندلاع الحرب، وهي إنشاء منطقة عازلة بين مستوطنات الغلاف وعمق أراضي غزة".

وأضافت أن "الأعمال على إنشاء هذا الشريط تجاوزت ذروتها، وشملت تسوية آلاف الدونمات الفلسطينية (الدونم يساوي ألف متر مربع) مع المباني والبساتين بالأرض".

واعتبرت "يديعوت أحرونوت" أن "معضلة المتقاعدين القادمين هي التوقيت، لكن الانتهاء العملي للحرب في غزة بالأسابيع الأخيرة، مع انسحاب معظم القوات من القطاع، وتقاعد حاليفا قد يجعل القرار أقرب إلى التنفيذ".

ورأت الصحيفة أن "استقالة حاليفا وغيره من كبار قادة الجيش، ستجعل من الصعب على هاليفي إعادة تشكيل هيئة الأركان العامة قبل استقالته"، مرجعة ذلك إلى أنه "من المعتاد في قمة الجيش الإسرائيلي أن يعين كل رئيس أركان جديد عددا كبيرا من الجنرالات في المراحل الأولى من ولايته، وفقا لمفهومه وخططه"، على حد تعبيرها.