المصري البورسعيدي يقرر رحيل بوجلبان ويفاضل بين هذا الثنائي

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كشف الإعلامي خالد الغندور، عن استقرار مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، على رحيل المدرب التونسي أنيس بوجلبان عن تدريب الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وكان نادي المصري البورسعيدي، قد تعاقد مع التونسي أنيس بوجلبان، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم في 24 فبراير الماضي، خلفا لـ علي ماهر بعد سوء نتائج الفريق بالمباريات.

وقال الغندور خلال برنامجه استاد المحور: «مصدر بالنادي المصري أكد أن إدارة النادي بعد الخروج من الكونفدرالية وكأس العاصمة قررت رحيل المدرب عقب نهاية الموسم».

وأضاف: «مؤمن سليمان أبرز المرشحين لتولي تدريب المصري خلفًا لأنيس بوجلبان مع بداية الموسم الجديد».

واختتم: «أيمن الرمادي أيضًا أحد المرشحين على طاولة مجلس إدارة النادي لخلافة بوجلبان، وسيحسم المجلس الملف عقب نهاية الموسم مباشرة».