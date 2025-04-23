افتتاح 13 مشروعا خدميا خلال عيد شمال سيناء القومي

تشهد احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومي والذكرى 43 لتحرير سيناء افتتاح العديد من المشروعات الخدمية.

وتخطط محافظة شمال سيناء لافتتاح 13 مشروعا خدميًا في مختلف مدن المحافظة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد وحتى الخميس المقبل، وفقا لبيان المحافظة، منها افتتاح ورفع كفاءة نادي الهلال بالعريش، وافتتاح مجمع المدارس بحي الزهور بالعريش "مدرسة الصفوة - مدرسة الصفوة مدرسة STEM- المدرسة الدولية IPS»، مع افتتاح حضانة أول خطوة بحي المساعيد بالعريش، وافتتاح حضانة بسمات بحي عاطف السادات بالعريش، وافتتاح الوحدة الصحية بقرية السكاسكة بالعريش".

وسيتم أيضا افتتاح حضانة شعاع أمل بحي التعمير في مدينة بئر العبد، وافتتاح حضانة عالم الطفل في حي الغزلان بمدينة بئر العبد، وافتتاح الوحدة الصحية في قرية قاطية بمركز بئر العبد، وافتتاح مركز شباب التخاطب بقرية 30 يونيو بمركز بئر العبد، وافتتاح حضانة الفردوس بحي الكوثر بمدينة الشيخ زويد، وافتتاح مدرسة المهدية في قرية المهدية بمدينة رفح، مع افتتاح مدرسة المغارة في قرية المغارة بمركز الحسنة، وافتتاح مدرسة المنجم الابتدائية في قرية المنجم بمركز الحسنة بوسط سيناء.



