تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلاً للواعدين بفصول البالية في مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر، وذلك مساء الجمعة ٢٥ أبريل على المسرح الكبير، في إطار أنشطة وزارة الثقافة.

ويتضمن البرنامج فقرات متنوعة بين الموسيقى والباليهات الكلاسيكية والحديثة العالمية والعربية بالإضافة إلى تابلوهات إستعراضية لفصول البالية تدريب الفنانين "سعيد محسن، الدكتور فادى النبراوى، محمد ابو سريع، فاروق الشريف وحسام محمود، بمشاركة فصل الكلاكيت تدريب ليونى وليون حكيم منها؛ مشاهد من أوبرا كارمن، چيزيل، بحيرة البجع، القرصان، كوبيليا، البرنس إيجور، فالس الزهور ،علاء الدين، عمر خيرت، دعنا نذهب، حلاوة شمسنا، محل العرائس، البحارة، سيد درويش وغيرها.

الجدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقساما لتعليم البيانو، الباليه، الغناء الأوبرالي والعربي، الفيولينة، العود، القانون، الجيتار، الكمان الشرقى، الفلوت،الكلاكيت، كورال الأطفال، فصول الرسم، الإيقاع وغيرها إلى جانب فصول لذوي القدرات الخاصة، وتعتاد إقامة حفلات للدارسين في نهاية كل دورة دراسية، وذلك تشجيعاً لهم على التميز وتقديرًا لجهدهم خلال الفصل الدراسي.