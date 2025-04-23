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أفادت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية «آفاد»، بتسجيل هزة ارتدادية جديدة، بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، مركزها بحر مرمرة قبالة إسطنبول، عند الساعة 15:12 بالتوقيت المحلي.

وضرب زلزال عنيف صباح اليوم الأربعاء، سواحل منطقة سيليفري بمدينة إسطنبول، بعد هزة أرضية متوسطة الشدة.

وبحسب موقع «زمان» التركي، ذكرت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية أن الهزة الأرضية الثانية وقعت على عمق 23 كيلومترًا، وبلغت شدتها 6.2 درجة على مقياس ريختر.

ووفق إدارة الطوارئ وقعت الهزة الأرضية الأولى على عمق 6.99 كيلومتر من سطح البحر، وبلغت قوتها 3.9 درجة على مقياس ريختر.

ومن جانبه، أوضح مرصد قنديلي أن الهزة الأرضية الأولى بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر