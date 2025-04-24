 استرداد 35 فدانا من أراضي الدولة في مركز أبوصوير بالإسماعيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استرداد 35 فدانا من أراضي الدولة في مركز أبوصوير بالإسماعيلية

أميرة محمدين
نشر في: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 11:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 11:51 م

استردت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية قطعة أرض وضع يد لمتقدمين بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، بعد رفض طلبات التصالح كونها أراضٍ تم زراعتها بعد القانون.

وتبلغ مساحة الأرض ٣٥ فدانا و٣ قراريط، و٦ أسهم، فيما تم التحفظ على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، للتعامل معها طبقًا للوائح والقوانين وتحقيق الاستفادة العظمى منها.

ووجه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدي عليها وتطبيق القانون بكل حسم وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة من أي تعدٍ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها، طبقًا للقانون للمعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.

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