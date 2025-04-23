رئيس جامعة طنطا يتسلم درع المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي

أهدت الدكتورة منى اليافعي عضو شرف المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابيّ، درع المجلس للدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا؛ لحصول الجامعة على المركز الثالث محلياً والخامس على مستوى الجامعات العربية في تبادل تدريب طلاب الجامعات العربية.

كما أهدته أيضا درع جامعة الشرقية بسلطنة عمان تقديراً وعرفاناً لجامعة طنطا على حسن استضافتها واهتمام القائمين على التدريب بطلاب جامعة الشرقية أثناء فترة تدريبهم بالجامعة.

وأكد الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا الإنجاز الذي حققته الجامعة يأتي نتاج جهود مشتركة وتعاون فعال بين إدارات الجامعة والكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب الذين مثلوا جامعتنا خير تمثيل في الجامعات العربية، مؤكدا أهمية التبادل الطلابي الذي يعد فرصة لبناء جسور التعاون بين الشعوب، ويساهم في إعداد جيل من الخريجين القادرين على المنافسة عالميًا، والانفتاح على مختلف الثقافات والتجارب التعليمية.

من جانبها قدمت الدكتورة منى اليافعي التهنئة للدكتور محمد حسين وجميع منسوبي جامعة طنطا، مؤكدةً أن هذا الانجاز يأتي تأكيدا على مكانة جامعة طنطا وتميزها، ويعكس التقدم العلمي والأكاديمي للجامعة إقليميا ودوليا.

جدير بالذكر أن المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي تم تأسيسه سنة 1992، بموجب قرار مجلس اتحاد الجامعات العربية رقم "8" في دورته الخامسة والعشرين، التي عقدت في جامعة الإسكندرية، وتم فيها إقرار النظام الأساسي للمجلس على أن يكون هيئة تابعة لاتحاد الجامعات العربية، مقرها الجامعة الأردنية.