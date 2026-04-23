المرشد الإيراني: الوحدة الغريبة التي نشأت بين أبناء الوطن أحدثت انقساما في صفوف العدو

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، مجتبى خامنئي، إن «الحملة الإعلامية للعدو، لاستهداف عقول ونفوس الناس، تهدف إلى تقويض الوحدة والأمن الوطنيين؛ عسى ألا يسمح إهمالنا بتحقيق هذه النية الخبيثة».

وأضاف في رسالة عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي: «بسبب الوحدة الغريبة التي نشأت بين أبناء الوطن، حدث انقسام في صفوف العدو، ومع الامتنان العملي لهذه النعمة، ازداد التماسك قوةً وصلابةً، وسيزداد الأعداء بؤسًا وضعا».

دراثر وحدت عجیب ایجادشده بین هموطنان، در دشمن شکستگی بوجود آمده. با شکر عملی این نعمت، انسجام بیشتر و پولادین‌تر شده و دشمنان خوار و خفیف‌تر خواهندشد.

عملیات رسانه‌ای دشمن بانشانه‌گیری ذهن و روان مردم، قصد خدشه در وحدت و امنیت ملی دارد؛ مبادا باسهل‌انگاری ما این قصد شوم محقق شود. — رسانه رهبر انقلاب اسلامی (@Rahbarenghelab_) April 23, 2026

وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال الرئيس الأمريكي ترامب عبر حسابه بمنصة «تروث سوشيال» مساء اليوم، إن «الذين يعتقدون أنني مُتلهف لإنهاء الحرب مع إيران، أرجو أن تعلموا أنني ربما أقل شخص يتعرض لضغوط في هذا المنصب».

وتابع: «لديّ متسع من الوقت، لكن إيران لا تملك ذلك - الوقت ينفد!»، مشيرا إلى «البحرية الإيرانية غارقة في قاع البحر، وسلاحها الجوي مُدمّر، وأسلحتها المضادة للطائرات والرادارات مفقودة، وقادتها رحلوا»، مؤكدا أن «الحصار محكم وقوي، ولن يزداد الوضع إلا سوءا، والوقت ليس في صالحهم».

واختتم: «لن يتم التوصل إلى اتفاق إلا عندما يكون مناسبا وجيدًا للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، بل وللعالم أجمع».

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء الخميس، أن حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» تبحر حاليا في المحيط الهندي، وفي وقت سابق، أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» نقلا عن مسئول أميركي، بأن حاملة الطائرات جورج دبليو بوش تتجه إلى الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، من أجل إتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات، مع إبقاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.