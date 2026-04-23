وزير الخارجية الفرنسي يصف الهجوم على قوات حفظ السلام في لبنان بجريمة حرب

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الهجوم المميت على جنود تابعين لقوات حفظ السلام في لبنان (يونيفيل) بأنها جريمة حرب.

وقال بارو، عبر شبكة فرانس إنفو: "الهجوم على أصحاب الخوذ الزرقاء التابعين للأمم المتحدة، جنود السلام الذين يمكن التعرف عليهم بوضوح في الميادين، ليس جريمة حرب فحسب ولكن أيضا إهانة للمجتمع الدولي بأسره".

وأضاف الوزير، أن هذا يرجع لأن المجتمع الدولي يمنح قوات حفظ السلام تفويضها.

وتوفي جنديان فرنسيان وأصيب اثنان آخران نتيجة لهجوم السبت الماضي.

وبحسب "يونيفيل"، تعرضت القوات لإطلاق نار بينما كانت تزيل العبوات الناسفة من أحد الطرق في جنوب لبنان.

وأشار تقييم مبدئي من جانب قوة يونيفيل، إلى أن مقاتلي حزب الله مسؤولين عن الهجوم. وقال الجيش الإسرائيلي إن جهاز المخابرات الخاص به أشار أيضا إلى أن مسلحي حزب الله هم من فتحوا النار.

ولكن حزب الله، نفى أي مسؤولية عن الحادث مطلع الأسبوع.

وتعهدت وزارة الخارجية اللبنانية، بأن السلطات اللبنانية سوف تفتح تحقيقا شاملا في الحادث.