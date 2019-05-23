قالت مصادر دبلوماسية جزائرية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج، سيقوم، اليوم الخميس، بزيارة إلى الجزائر؛ لبحث التطورات الداخلية والإقليمية.

وأضافت المصادر أن السراج سيلتقي في العاصمة الجزائرية رئيس الدولة، عبدالقادر بن صالح، كما سيلتقي رئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وأوضحت أن السراج، سيبحث مع كبار المسؤولين في الجزائر، الوضع في ليبيا خاصة القتال الدائر في محيط العاصمة طرابلس بين القوات الموالية للحكومة وما يسمى بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

واستبعد السراج في مقابلة مع تلفزيون يورونيوز، الأربعاء، وقفا لإطلاق النار ما لم تعد قوات حفتر إلى الشرق. بينما نقل مسؤول في الرئاسة الفرنسية إصرار حفتر، خلال حديثه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على "تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات التي تسيطر على الحكومة".