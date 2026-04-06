قالت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إن الحزب بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية لتقديمه خلال الشهر الجاري.

ورأت خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن القانون الحالي يمثل «خللا اجتماعيا كبيرا جدًا»، موضحة أن مشروع القانون الجديد يستهدف معالجة هذا الخلل في ظل وجود العديد من النقاط الخلافية في القانون القائم.

وأضافت أن أبرز النقاط الخلافية تتمثل في سن الحضانة، وترتيب وكيفية انتقال الحضانة، بالإضافة إلى النقطة الأكثر جدلا المتمثلة في «الاستضافة».

وأشارت إلى أن الرؤية في القانون الحالي تنص على ساعتين فقط يوم الجمعة أسبوعيا داخل ناد رياضي، لافتة إلى إجراء دراسة مقارنة شملت عددا من الدول العربية والأوروبية، من بينها الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان والأردن وأمريكا وفرنسا وإنجلترا، وخلصت إلى أن مصر «الدولة الوحيدة» التي تطبق نظام الرؤية لمدة ساعتين فقط في الأسبوع.

ونوهت إلى جميع الدول التي شملتها الدراسة تضع الأب في مرتبة الحضانة بعد الأم مباشرة مع السماح بـ «اصطحاب الطفل»، منتقدة الوضع في القانون المصري الحالي الذي يضع الأب في الترتيب رقم 16 من حيث الحضانة.

واستنكرت حصر رؤية الأب لابنه في ساعتين أسبوعيا، معقبة: «أنا لو ذهبت إلى حديقة الحيوانات أتفرج على قرد، سأقضي معه وقتا أكثر من ذلك».