أسعار النفط الخام تقفز في التداولات المبكرة بعد تهديدات ترامب

قفزت أسعار النفط الخام بشكل حاد في التداولات المبكرة صباح اليوم الإثنين بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات جديدة ومشددة ضد إيران وبنيتها التحتية.

وارتفع سعر خام برنت المعيار الدولي بأكثر من 2% ليصل إلى 25ر111 دولارا كما ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 3% تقريبا لتصل إلى 54ر114 دولارا للبرميل.

وكانت المرة الأخيرة التي تجاوزت فيها أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 115 دولارا للبرميل في صيف عام 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وخلال فترة شهدت تضخما مرتفعا في جميع أنحاء العالم.

وتعهد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بضرب محطات الطاقة والجسور في إيران، وقال إن البلاد "ستعيش في الجحيم" إذا لم يتم فتح مضيق هرمز الضروري للتجارة العالمية بحلول يوم غد الثلاثاء.