مقتل مسؤول في حزب مسيحي لبناني في غارة إسرائيلية

قتل رئيس مركز يحشوش في حزب "القوات اللبنانية" بيار معوض مع زوجته متأثرين بجروح أُصيبا بها جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة في المشروع الماروني في تلال عين سعادة في الجبال شرقي بيروت.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن امرأة أخرى قتلت وأصيبت ثلاث نساء بجروح.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي بيان بشأن الغارة ولا يزال هدفه المقصود غير واضح.

ويعارض حزب القوات اللبنانية حزب الله وقد ألقى باللوم على الجماعة المسلحة الشيعية في جر لبنان إلى حرب جديدة مع إسرائيل.

وأدت الغارات الإسرائيلية في المناطق ذات الأغلبية المسيحية إلى توترات طائفية حيث يخشى السكان المحليون من احتمال اختباء أعضاء من حزب الله بين المدنيين الشيعة النازحين الذين لجأوا إلى هناك.

وأدانت منظمة أطباء بلا حدود غارة إسرائيلية على حي في بيروت.

وقالت مجموعة الإغاثة الدولية إن الغارة التي وقعت في حي الجناح ببيروت يوم الأحد أصابت "منطقة سكنية مكتظة بالسكان على بعد أمتار قليلة من مستشفى رفيق الحريري الحكومي".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارة التي جاءت دون سابق إنذار أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 39 آخرين.

وقالت لونا حماد المنسقة الطبية لمنظمة أطباء بلا حدود العاملة في المستشفى في بيان نرى مسنين ومراهقين يصلون بإصابات حرجة في الرأس والصدر والبطن بما في ذلك جروح ناجمة عن الشظايا، وأضافت عندما تضرب الغارات المناطق السكنية المزدحمة دون سابق إنذار تكون العواقب وخيمة سواء في الخسائر البشرية أو في قدرة المستشفيات على الاستجابة.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن الضربات القريبة جدا من المستشفى تنشر الخوف ويمكن أن تمنع الناس من التماس الرعاية المنقذة للحياة.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي الهدف المقصود من الغارة التي تأتي بعد مرور خمسة أسابيع على تجدد الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.