رئيس الوزراء البريطاني يواجه مزيدا من الضغوط على خلفية تعيين ماندلسون سفيرا في أمريكا

يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مزيدا من الضغوط اليوم الثلاثاء على خلفية تعيين بيتر ماندلسون سفيرا لبريطانيا في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يصوت النواب اليوم على ما إذا كان يجب أن تحقق هيئة رقابية معنية بالمعايير البرلمانية بشأن هذا القرار المثير للجدل.

ومن المقرر أن يدلى مورجان مكسويني رئيس مكتب ستارمر سابقا بشهادته أمام مجموعة من النواب الذين يحققون بشأن حصول ماندلسون، المحاط بالفضائح وصديق جيفري ابستين، على هذا المنصب الدبلوماسي بالرغم من إخفاقه في الفحوصات الأمنية.

ومن المقرر أن تستجوب لجنه الشئون الخارجية بمجلس العموم مكسويني اليوم، قبل أن يناقش المجلس بأكمله طلب حزب المحاظفين المعارض بأن تقوم لجنة الامتيازات البرلمانية بالتحقيق بشأن تفسيرات ستارمر حول تعيين ماندلسون.