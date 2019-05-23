محمد بن زايد وميركل يبحثان هاتفيا علاقات البلدين والمستجدات الإقليمية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اتصال هاتفي -اليوم الخميس- علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد وميركل، أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين في المجالات السياسة والاقتصادية والعلمية والثقافية وغيرها وإمكانات وفرص تنميتها في مختلف الجوانب، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتطرق الشيخ محمد بن زايد وميركل -خلال الاتصال الهاتفي أيضا- إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

يأتي الاتصال في وقت تشهد فيه منطقة الخليج توترا جراء تعرض أربع سفن تجارية لهجمات بالقرب من مياه الإمارات الإقليمية، وتصعيدا بين الولايات المتحدة وإيران عقب تهديدات الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40% من إمدادات النفط العالمية بسبب تشديد العقوبات على النفط الإيراني، وردا على ذلك قامت واشنطن بتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة الخليج.

ورغم التصعيد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقائد الثورة الإسلامية الإيراني علي خامنئي عدم سعيهما للدخول في حرب.