إيران: فتح العتبات المقدسة وعودة الموظفين بعد عيد الفطر

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، ان العتبات المقدسة سيتم فتح أبوابها أمام الزوار بعد عيد الفطر، منوها بأنه ابتداء من السبت المقبل سيكون دوام جميع الموظفين من الساعة 7:30 صباحا وحتى 2:30 بعد الظهر.

وفي اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت، قال روحاني: "بدأت مرحلة السيطرة على كورونا، ويمكننا القول إن ما يقرب من 10 محافظات في حالة جيدة وهي في مرحلة الاحتواء"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأكد على ضرورة استئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وعودة الحياة مع مراعاة التعليمات الصحية.

وأعلن روحاني عن افتتاح المتاحف والأماكن التاريخية اعتبارا من يوم غد الأحد مع الأخذ بنظر الاعتبار البرتوكولات الصحية.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 133 ألفا و521 شخصا، والمتعافين 104 آلاف و72 شخصا، والمتوفين 7359 شخصا.