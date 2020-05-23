الفنان أحمد العوضي ينشر صورة لجثة الإرهابي هشام عشماوي بعد إعدامه

نشر الفنان أحمد العوضي، الذي لعب دور القيادي الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل الاختيار، صورة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للحظة إعدام عشماوي.



وظهر جثمان عشماوي ببدلة الإعدام الحمراء، متدليا في بئر منصة الإعدام، ورأسه مغطى بكيس أسود، وأمامه عدد من المسئولين عن عملية تنفيذ الحكم في 4 مارس الماضي.



وكان قد صدر حكمان نهائيان بتأييد حكمي محكمة الجنايات بإعدام الإرهابي هشام عشماوي لإدانته في قضيتي «الفرافرة» و«أنصار بيت المقدس الثالثة».



وكان عشماوي، قد أعيد إلى مصر بعد اعتقاله من قبل قوات الجيش الوطني الليبي في 8 أكتوبر من العام الماضي بمدينة درنة شرقي ليبيا.



ومساء الجمعة، انتهت الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل الاختيار بمشهد تسجيلي حقيقي من لحظة تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي، حيث يتم سؤاله قبل الإعدام "نفسك في حاجه يا هشام؟ عاوز تقول حاجة طيب؟" ليرد عشماوي قائلا "مبقاش ينفع خلاص" والتي كانت آخر عبارة يقولها قبل إعدامه.



وروت الحلقة إلقاء الجيش الليبي القبض على القيادي التكفيري في محل إقامته بدرنة في ليبيا وهو يرتدي حزاما ناسفا رفض تفجيره، حيث سلم نفسه، لتتسلمه السلطات المصرية من ليبيا ويقدم للسلطات للتحقيق والمحاكمة، ثم يصدر الحكم عليه بالإعدام.



وظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف في دور الضابط الذي بستجوب الإرهابي هشام عشماوي الذي لعب دوره الفنان أحمد العوضي.