متحدث رئاسي: سريلانكا تخفف إجراءات حظر التجوال والإغلاق بعد غد الاثنين

أعلن متحدث باسم مكتب الرئاسة في سريلانكا، أن بلاده ستخفف حظرا إقليميا مفروضا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تشق فيه البلاد طريقها نحو الخروج من حالة الإغلاق.

وقال المتحدث إن حظر التجوال المفروض على مدار الساعة بالعاصمة كولومبو والمنطقة المجاورة لها، والتي يقع بها المطار الدولي، منذ 9 أسابيع سيتم تخفيفه اعتبارا من بعد غد الاثنين ليقتصر على الفترة المسائية فقط بين الساعة 16:30 و22:30 بتوقيت جرينتش.

وأوضح أن حظر التجوال المفروض حاليا خلال الليل عبر مناطق سريلانكا الـ23، سوف يتم تقليصه بواقع ساعة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي سمحت فيه الحكومة باستئناف الأنشطة الاجتماعية والإنتاج التليفزيوني وإعادة فتح الحانات والمطاعم وفق شروط صحية صارمة.

وتتضمن إجراءات التخفيف أيضا إمكانية تنظيم حفلات الزفاف وتشييع الجنازات وإقامة الفعاليات الاجتماعية الأخرى بحضور 100 شخص فقط مع حظر المصافحة بالأيدي والأحضان والمحافظة على مسافة متر واحد بين كل شخصين، ونجحت سريلانكا حتى الآن في النجاة من الوقوع في دائرة أسوأ الدول تأثرا بفيروس كورونا.

وبلغ عدد الإصابات بها، منذ ظهور أول حالة في 26 يناير الماضي، 1068 حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 9 حالات.