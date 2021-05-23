وزير الخارجية الأمريكي: حل الدولتين السبيل الوحيد لمنح الفلسطينيين دولة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه كان من الضروري التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لإنهاء العنف في أسرع وقت ممكن.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، أن حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، بالإضافة إلى أنه السبيل الوحيد لمنح الفلسطينيين الدولة التي يحق لهم الحصول عليها.

وأشار بلينكن إلى أنه بعد 11 يوما من التصعيد العسكري، كان من المهم وقف إطلاق النار، وذلك لبناء "شيء أكثر إيجابية"، والآن على الجميع "التعامل مع الوضع الإنساني الخطير في غزة وإعادة الإعمار".

وشدد على أهمية البدء في إجراء تحسينات حقيقية في حياة الناس، وذلك حتى يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش بشكل متساو في الأمن والسلام والكرامة.