ضبط مسؤول صفحة على «فيس بوك» لنشره أخبارا كاذبة لزيادة نسبة المشاهدات

ضبطت الأجهزة الأمنية مسؤول إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)؛ لقيامه بنشر أخبار كاذبة بغرض زيادة نسبة المشاهدات والمتابعين.

وكانت إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قد نشرت صورة لأحد الأشخاص، زعمت خلالها أنه يقوم باستدراج سائقي "التاكسي" من محافظة الدقهلية، وفي طريقه إلى الزقازيق يقوم بتوقيف التاكسي بمعاونة آخرين والتعدى على السائق بالضرب وسرقة "التاكسى"، وأنه دائم التردد على منطقة عزبة الصفيح بالمنصورة بمحافظة الدقهلية ويحمل معه كارنيه ضابط.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات سرقة أو محاضر مُحررة بالأسلوب المُشار إليه خلال الآونة الأخيرة، وعدم صحة ما تم تناوله في هذا الشأن جملةً وتفصيلاً، وعقب تقنين الإجراءات؛ جرى تحديد وضبط مسئول الصفحة، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.



وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص، أقر بقيامه بنشر الخبر وعلمه بعدم صحته؛ بغرض زيادة نسبة المشاهدات والمتابعين، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



