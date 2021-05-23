الرئيس العراقي يؤكد وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني

جدّد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد موقف بلاده بشأن محورية القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة.

وأكد الرئيس العراقي خلال أستقباله وزير خارجية فلسطين رياض المالكي على "أهمية التضامن والتنسيق والعمل الفاعل على المستويات كافة، لإنهاء هذه المعاناة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات التي يتعرض لها"، بحسب بيان للرئاسة العراقية.

وتسلّم الرئيس العراقي خلال اللقاء رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبّر فيها عن شكره وتقديره للموقف العراقي الرسمي والشعبي إزاء الأحداث التي شهدتها القدس والأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية والإشادة بموقف العراق الثابت بشأن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

من جانبه، أشاد وزير خارجية فلسطين بموقف العراق الرسمي والشعبي، وتمسك العراق بضرورة نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها.

وفقا للبيان،جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، وما تعرض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات غير إنسانية في القدس وقطاع غزة، إلى جانب بحث العلاقات الأخوية والروابط المشتركة بين العراق وفلسطين، وضرورة العمل على تطويرها والارتقاء بها، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.