مالي: التعاون العسكري مع روسيا منحنا القدرة على العمل المستقل

أشاد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، بالتعاون بين بلاده وروسيا، مؤكدا أن هذا التعاون حقق نتائج مبهرة وأنه بفضل المعدات العسكرية الروسية أصبحت مالي قادرة على العمل بشكل مستقل.

وقال ديوب، في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، نُشرت اليوم الإثنين، إن مالي تحافظ على تعاون عسكري تقني مع روسيا، وهو تعاون قديم بالفعل، وتم تجديده في عام 2019، كجزء من اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين".

وأضاف: "وفقا لهذا الاتفاق، تشتري مالي معدات عسكرية وطائرات وأسلحة ومعدات أخرى وتحصل على مساعدة فنية ومدربين روس موجودين على الأراضي المالية".

وتابع: "هذا التعاون حقق نتائج مبهرة لمالي، فبفضل المعدات العسكرية الروسية باتت قوات مالي قادرة على العمل بشكل مستقل في جمع المعلومات الاستخبارية ونشر وتوزيع قواتها، وكذلك من حيث القدرات في المجال الجوي"، لافتا إلى أن هناك عمليات عسكرية جارية الآن يتم تنسيقها بالكامل من قبل قوات المالية دون مساعدة خارجية.

وأكد أن بلاده ترحب بهذا التعاون مع روسيا، الذي يسمح لها أيضًا بالحصول على نتائج ملموسة في الحرب ضد الإرهاب وانعدام الأمن.

وكان الوزير المالي قد زار موسكو، مؤخرا، وبحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية والاقتصادية.