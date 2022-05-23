 رئيس كوريا الجنوبية: إطار العمل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي يهدف لوضع قواعد للاقتصاد - بوابة الشروق
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رئيس كوريا الجنوبية: إطار العمل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي يهدف لوضع قواعد للاقتصاد

أ ش أ
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 9:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 9:34 ص

قال رئيس كوريا الجنوبية "يون سيوك-يول" اليوم الاثنين إن إطار العمل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي (IPEF)، والذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية، يهدف إلى وضع قواعد للاقتصاد والتجارة في المنطقة، مما يجعل انضمام كوريا الجنوبية إليه أمرا طبيعيا.

وأوضح الرئيس الكوري - في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن الإطار الاقتصادي ليس مفاوضات تجارية لها محتويات معينة مثل اتفاقيات التجارة الحرة، بل هذه عملية لوضع قواعد واسعة النطاق للاقتصاد والتجارة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، لذلك يجب المشاركة فيها.

ويوصف الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي كإطار إقليمي يضمن مرونة سلاسل التوريد ويضع قواعد الاقتصاد الرقمي ويعزز الطاقة النظيفة، وغيرها من الأغراض.

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