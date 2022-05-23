قال رئيس غرفة الحسابات الروسية (هيئة الرقابة المالية) أليكسي كودرين، اليوم الاثنين، إن إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي وسط التحديات الجديدة والعقوبات المفروضة ضدها ستستغرق نحو عامين.

وأضاف كودرين - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "سيكون هذا العام صعبًا بالنسبة لنا من حيث الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي، وهناك تقديرات لهذا الانخفاض، والعام المقبل قد يكون صعبًا أيضا وهذا يعتمد على مدى عمق الأزمات الحالية فهي أمور مرتبطة ببعضها البعض"، مشيرا إلى أن "حجم هذه التغييرات لم يتضح بعد، لذلك فإن إعادة هيكلة الاقتصاد ستستغرق بين عام ونصف وعامين، بالنظر إلى هذه التحديات والعواقب الجديدة".

وذكر كودرين أن إعادة هيكلة بعض دورات الاستثمار تستغرق بين 5 إلى 10 سنوات، مضيفا أن "العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد سيستمر بسبب الحاجة إلى إنتاج منتجاتنا الخاصة، ولكن ليس في غضون عامين.. هذه إعادة هيكلة طويلة الأجل".

وذكرت الوكالة أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 7.8٪ في عام 2022، كما سيرتفع معدل البطالة إلى 6.7٪، وتتوقع الوزارة أن تكون ذروة البطالة في الربع الثالث من عام 2022.

من ناحية أخرى، أفادت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الروسي -وفقا لوكالة أنباء "تاس" - أن رئيس مجلس الوزراء ميخائيل ميشوستين أرسل رسالة بالقرار إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزيس، وهي منظمة حكومية دولية مسؤولة عن الإشراف على المعارض الدولية وتنظيمها، لسحب طلب موسكو لاستضافة معرض إكسبو 2030.

وقال ميشوستين في رسالته: "يؤسفنا أن نشير إلى أن حركة المعارض الدولية أصبحت ضحية أخرى لرغبة عدد من الدول في تسييسها بروح معادية لروسيا، وبالوضع في الاعتبار القرارات التي اتخذها مؤخرا مكتب المعارض الدولية، لا نتوقع حملة تنافسية صادقة لاختيار مكان المعرض العالمي إكسبو 2030".

وأضاف رئيس الوزراء الروسي أنه "من خلال اتخاذ هذا القرار الصعب طواعية، يأمل الاتحاد الروسي أن تعود حركة المعارض العالمية في المستقبل المنظور إلى جذورها التاريخية عندما شاركت في أنشطة غير سياسية وعملية بحتة لصالح التنمية الاقتصادية وتعزيز التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي".

ويعد معرض إكسبو العالمي أكبر حدث دولي يتيح للدول المشاركة إمكانية تقديم نفسها للعالم وإظهار إنجازاتا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والثقافة والهندسة المعمارية، وكان من المفترض أنه في حالة اختيار موسكو، سيعقد المعرض في الفترة من 27 أبريل إلى 27 أكتوبر 2030، بعد إجراء التصويت من المكتب الدولي للمعارض (BIE) في عام 2023 لاختيار المدينة الفائزة.