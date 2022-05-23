حسام المندوه يطالب بمؤشرات لقياس وتقييم الأداء لمشروعات القروض

طالب الدكتور حسام المندوه عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة وجود مؤشرات لقياس وتقييم الأداء بشأن تلك المشروعات التي يتم تمويلها من خلال القروض، قائلا: "مؤشرات القياس للتعرف على مدى تحقيق الهدف من القرض".

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس؛ لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية- المرحلة الثانية"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/ 11/ 2021 و14/ 12/ 2021.

وفيما يتعلق بقروض توليد الكهرباء من الموارد المائية، قال حسام المندوه: "قد تكون فكرة القرض مزعجة، ولكننا نتحدث هنا عن قطاع يهم كل شارع في مصر، لاسيما بعدما كنا نعاني من انقطاع دائم للكهرباء في الماضي"، متابعا: "بالتالي فالاهتمام بذلك القطاع أمر مفروغ منه".

وشدد النائب، على ضرورة النظر إلى كافة المشكلات التي يعانى منها المواطنين حاليا فى قطاع الكهرباء، فيما يتعلق بقيمة الفواتير ومشكلات العدادات وغيرها، والعمل على حلها.

وقال حسام المندوه: "القرض المعروض على مجلس النواب اليوم هام جدا، لاسيما وأنه يتعلق بتوليد الكهرباء من المياه، كما أنه يؤكد قوة الدبلوماسية المصرية وعلاقتها القوية مع الحكومة الألمانية".