وزيرا خارجية فرنسا وأمريكا يبحثان تعزيز الشراكة الوثيقة بين البلدين

عبَّرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ونظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن عن رغبتهما المشتركة في تعزيز الشراكة الوثيقة بين البلدين، من خلال الاستمرار في تنفيذ إعلان روما الصادر في أكتوبر 2021.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته وزيرة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، بنظيرها الأمريكي.

وأعرب الوزيران -حسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية- عن عزمهما مواصلة التنسيق الوثيق بينهما بشأن الحرب الدائرة في أوكرانيا، مشيرين إلى الجهود الجارية لتعزيز الدعم لكييف، خاصة فيما يخص المعدات الدفاعية.

كما أكد الوزيران رغبتهما المشتركة في تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة أزمة الغذاء الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن كولونا وبلينكن جددا دعم فرنسا والولايات المتحدة لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتناولت المباحثات الهاتفية أيضا الوضع في غرب البلقان، والملف النووي الإيراني، حيث أكد الوزيران في هذا الصدد أهمية العودة السريعة لخطة العمل الشاملة المشتركة.