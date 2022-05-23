الرئيس الإيراني يغادر إلى سلطنة عمان في زيارة تركز على العلاقات الاقتصادية

غادر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، طهران، صباح اليوم الاثنين، متوجها إلى مسقط؛ تلبية لدعوة رسمية من سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.

ويرافق رئيسي وفد رفيع المستوى في الزيارة التي تهدف لتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن رئيسي القول للصحفيين في مطار مهرآباد الدولي صباح اليوم قبيل المغادرة، إن "العلاقات التجارية بين إيران وسلطنة عمان ستتحسن بالتأكيد في مختلف المجالات".

وأضاف: "في هذه الزيارة، سيتم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين، وستكون هناك متابعة لتنفيذها".

ولفت إلى أن تمتين العلاقات من الأهداف الرئيسية لزيارة عمان. وشدد على أن "التعاون الإقليمي وإجراء الحوار من شأنهما أن يضمنا الأمن لمنطقتنا".