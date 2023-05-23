الكرملين: الهجوم على منطقة بيلجورود يثبت الحاجة لاستمرار الحرب ضد أوكرانيا

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قال الكرملين إن الهجوم على منطقة بيلجورود الحدودية الروسية يثبت الحاجة إلى الاستمرار في الحرب ضد أوكرانيا.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول "هذا يؤكد مجددا أن المقاتلين الأوكرانيين يستمرون في نشاطهم ضد دولتنا".

وقال إن هذا يتطلب جهودا من جانب روسيا، مضيفا" هذه الجهود سوف تستمر بالإضافة إلى العملية العسكرية الخاصة لمنع مثل هذه التدخل في المستقبل".

وكان مقاتلون قد اقتحموا أمس الاثنين منطقة جرايفورون في بيلجورود على الحدود مع أوكرانيا . وأعلنت مجموعتان من المتطوعين، تضم مواطنين روس يحاربون لصالح أوكرانيا، مسؤوليتهما عن الهجمات.

وقال المواطنون الروس الذين يقاتلون لصالح أوكرانيا إنهم يريدون إقامة منطقة منزوعة السلاح على طول الحدود " مما يعني منع الجيش الروسي من قصف جارتهم (أوكرانيا).

ونأت أوكرانيا بنفسها عن ما يحدث في بيلجورود، ولكن وزارة الدفاع الروسية قالت إنه تم "عرقلة وتدمير" القوات المهاجمة، مضيفة "تم أسر أكثر من 70 إرهابيا أوكرانيا وأربع مركبات مدرعة وخمس مركبات أخرى".

ووفقا للسلطات المحلية، أصيب ما لا يقل عن ثمانية مدنيين، كما تم إخلاء تسع قرى.

وقال بيسكوف إن الهجوم تسبب في "قلق بالغ"، ولكن الرئيس الروسي فلادمير بوتين لن يدعو لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن القومي بسبب هذه الواقعة.

ولم يقدم بيسكوف تفاصيل بشأن عدد المهاجمين. وقال إن هذه مسألة تخص الوكالات الأمنية.

وقالت لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي في بيان صحفي أن المهاجمين يمثلون وحدات عسكرية أوكرانية".

وأضأف البيان "تم قصف مبان سكنية وإدارية من راجمات القذائف الصاروخية والمدفعية؛ وبسبب هذه الأفعال الإجرامية، أصيب عدة مدنيين".

وتابعت اللجنة أن تحقيقات جارية بشان الإرهاب والشروع في القتل والشروع في قتل ضباط أمن وتدمير الممتلكات والحيازة غيرالقانونية لأسلحة ومتفجرات.

وقالت الاستخبارات البريطانية " روسيا تواجه تهديدا أمنيا متزايدا متعدد المحاور في مناطقها الحدودية". ويشار إلى أنه مازال يتم التحقيق في واقعة هجوم بطائرة مسيرة على الكرملين وقعت مطلع هذا الشهر.