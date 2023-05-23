وزير الزراعة يتفقد جناح الوزارة على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإفريقى للتنمية بشرم الشيخ

تفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، اليوم الثلاثاء، جناح الوزارة المقام على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شهد الجناح إقبالا كثيفا من كافة الوفود المشاركة في اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية.

وأكد الوزير اهتمام الدولة بدعم البحوث التطبيقية التي تسهم في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، كما أشاد بجهود الباحثين والعاملين بالإدراتين المركزيتين لإنتاج وفحص واعتماد التقاوي، والذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل استنباط وإنتاج أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية والتأقلم مع الظروف المناخية، وتسهم في ترشيد استهلاك المياه.

يشار إلى أن محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، قام أمس بتفقد الجناح الخاص بوزارة الزراعة، حيث أبدى اعجابه بما شاهده من أصناف التقاوي والبذور للمحاصيل الاستراتيجية والقطن من إنتاج الوزارة وقام باستنباطها علماء مركز البحوث الزراعية.

وتجدر الإشارة إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت مصر طفرة قامت بها وزارة الزراعة للوصول إلى نسبة التغطية بالتقاوي المعتمدة من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصول القمح الذي حدثت فيه قفزة كبيرة ولأول مرة، وتم إنتاج 45 ألف طنا من التقاوي المعتمدة عام 2021، وكانت نسبة التغطية لا تتعدى 35%، وفي عام 2022 وصلت إلى 96 ألف طن بنسبة تغطية مع جميع الجهات المنتجة للتقاوي المعتمدة 71%، وهذا العام تستهدف وزارة الزراعة إلى الوصول إلى نسبة تغطية 100% مع وجود فائض استراتيجي للتصدير إلى الأسواق الخارجية، وخاصة بعد التجربة الناجحة مع السنغال.

كما تمكنت وزارة الزراعة من تحقيق قفزة غير مسبوقة في مجال محاصيل الزيوت ومنها دوار الشمس الذي كانت كمية التقاوي المنتجة من الوزارة عام 2018 حوالي 50 كيلوجراما فقط إلى أن وصلت إلى 200 طن هذا العام، وكذلك فول الصويا والقطن الذي تقوم الوزارة بالتغطية في زراعتة بنسبة 100% ولجميع المساحات المستهدف زراعتها سنويا.