قال أحمد جلال منسق الحوار الاقتصادي ضمن فاعليات الحوار الوطني، إن الصناعة مهمة للتشغيل والنهوض بالأمة، مشيرا إلى أنه على الحكومة صياغة خطة واضحة المعالم للنهوض بالقطاع.



وأضاف جلال، خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، أن تنمية القطاع الصناعي في مصر، يجب أن يستند لسياسة مالية ونقدية يدعمان القطاع، لافتا إلى أنه يتعجب من أن السياسات المالية والنقدية يسيران عكس بعضهم لدعم القطاع الصناعي.



وقال: في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لا يتم توفير دولار لاستيراد المواد الخام، ولا يوحد سياسية ضريبية موحدة.



وأضاف، أن النهوض بالقطاع الصناعي يشمل أيضا تعامل الدولة بسواسية مع جميع المستثمرين، حتى وإن دخلت فى النشاط الاقتصادي لا يجب أن تحصل على امتيازات لا يحصل عليه القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لابد من القضاء على كل أشكال البيروقراطية في اصدار التراخيص.



وأشار إلى أنه على الحكومة العمل علي انتقاء صناعات محددة، والتركيز عليها التى تمتلك فيها الميزة النسبية، ولابد من وجود آليه موحدة لاختيار تلك الصناعات، لافتا إلى أنه يخشى عندما تتحدث الحكومة عن خريطة صناعية؛ لانها لم تستند في تلك الخريطة إلى آليات محددة توضح على أي اساس تم اختيار تلك الصناعات.





