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عمر جابر الأفضل في مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 23 مايو 2024 - 9:09 م | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2024 - 9:09 م

توج عمر جابر، لاعب نادي الزمالك، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام مودرن فيوتشر، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الزمالك أمام مودرن فيوتشر، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وصنع عمر جابر هدف الزمالك الوحيد، بعدما استغل خطأ من حارس مرمى مودرن فيوتشر في تمرير الكرة لجوناثان نجويم، وتبادل الكرة مع زيزو ثم أرسل عرضية حولها الجزيري للشباك.

بهذا التعادل، يرفع الزمالك رصيده للنقطة 25 ويبقى في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما يرفع مودرن فيوتشر رصيده للنقطة 31 ويبقى في المركز التاسع.


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