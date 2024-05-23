إعلام عبري عن مصدر دبلوماسي رفيع: محكمة العدل الدولية تستعد لإصدار أمر بوقف حرب غزة

قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى، إن محكمة العدل الدولية تستعد لإصدار أمر بوقف الحرب في قطاع غزة، غدًا الجمعة.

وأضاف في تصريحات لصحيفة «إسرائيل اليوم»، صباح الخميس، أن المحكمة ستصدر أمرها، بعد اجتماعها غدًا والبت في طلب جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وتتوقع الصحيفة العبرية إصدار أوامر إما بوقف العملية في رفح أو الحرب في غزة بشكل عام، ولن تكتفي بإصدار أوامر لزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع المحاصر.

وأفادت بأن الأوامر بوقف الحرب تعد «السيناريو الأكثر خطورة الذي تخشاه إسرائيل منذ جلسة الاستماع الأولى في لاهاي في يناير الماضي».

وأشارت إلى أن «الأوامر قد تصعب على إسرائيل مواصلة مهمتها في غزة، رغم تأكيد تل أبيب مرارًا وتكرارًا أنها غير ملتزمة بقرار وقف الحرب».

ونوهت أن الأوامر في لاهاي ستؤدي إلى صدور قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدور حول نفس المطالب، وهو ما سيدفع تل أبيب إلى اللجوء للفيتو الأمريكي في محاولة لوقف صدوره.