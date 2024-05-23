الاتحاد الأوروبي ينتقد مناورات الصين واسعة النطاق قبالة تايوان

انتقد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، المناورات واسعة النطاق التي تقوم بها الصين قبالة جزيرة تايوان الديمقراطية.

وقال متحدث باسم منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اليوم الخميس، "الأنشطة العسكرية الصينية التي بدأت اليوم حول تايوان تزيد من التوترات عبر المضيق" في إشارة إلى المضيق الضيق الذي يفصل تايوان عن البر الرئيسي للصين.

وأضاف المتحدث أن "السلام والاستقرار في مضيق تايوان لهما أهمية استراتيجية للأمن والازدهار الإقليميين والعالميين".

وأوضح أنه :" ينبغي على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس وتجنب أي أعمال قد تزيد من تصعيد التوتر عبر المضيق ، والتي يجب حلها من خلال الحوار".

وبدأت الصين في وقت سابق اليوم الخميس، مناورة عسكرية واسعة النطاق قبالة تايوان.

وتريد القيادة الشيوعية في بكين تحذير رئيس تايوان "لاي تشينج تي" الذي تم تنصيبه حديثا من الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يميل إلى الاستقلال، ألا يسعى إلى الاستقلال الرسمي عن الصين.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها ، رغم أن تايوان لديها حكومات مستقلة منذ عام 1949.