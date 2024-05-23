 القسام تنشر فيديو لقائد عسكري إسرائيلي محتجز لديها وتثير غموضا حول مصيره - بوابة الشروق
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القسام تنشر فيديو لقائد عسكري إسرائيلي محتجز لديها وتثير غموضا حول مصيره

أحمد علاء
نشر في: الخميس 23 مايو 2024 - 5:15 م | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2024 - 5:15 م

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو عن أحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها وهو قائد اللواء الجنوبي في في فرقة غزة أساف حمامي الذي تم أسره في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت القسام في مقطع الفيديو، الذي عنونته بـ"قيادة تترك قادة جيشها في الأسر"، إن هذا الأسير أصيب أثناء اعتقاله.

وطرحت القسام سؤالا عن مصير هذا الأسير من دون أن تجيب على السؤال، واكتفت بالتعليق: "الوقت ينفد".

وهناك عدد من الأسرى الإسرائيليين قتلوا خلال احتجازهم في غزة سواء عبر قصف إسرائيلي أو حتى بنيران جيش الاحتلال خلال المعارك في القطاع.

 

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