تركيا تعتقل 44 شخصا في إطار تحقيق بشأن الفساد يستهدف بلدية اسطنبول

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اعتقلت السلطات التركية 44 شخصا، في إطار تحقيق واسع بشأن الفساد، يستهدف موظفي بلدية اسطنبول، طبقا لما ذكرته وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم الجمعة.

ويستهدف التحقيق مسؤولين كبار لهم صلة بمرشح حزب الشعب الجمهوري أكبر حزب معارض للرئاسة وعمدة اسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو، الذي تم إقالته من منصبه مؤخرا في أعقاب تحقيق بشأن الفساد.

ويتهم الإدعاء إمام أوغلو وآخرين بالتورط في جرائم بما في ذلك إدارة منظمة إجرامية والحصول على رشوة والتورط في احتيال وتلاعب في المناقصات. ويواجه بشكل منفصل اتهامات بالإرهاب. وينفي إمام أوغلو ارتكاب أي مخالفات.

ومن بين الأشخاص الذين تم اعتقالهم اليوم الجمعة مسؤولون تنفيذيون في شركات تابعة رئيسية للبلديات بالإضافة إلى رئيس الأمن التابع لإمام أوغلو وكبار مسؤولي البنية التحتية والحكومة المحلية.

وكان من بين المعتقلين أيضا رجال أعمال.

يشار إلى أن اسطنبول ومدن تركيا أخرى شهدت احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب سجن إمام أوغلو في 19 مارس الماضي وتم سجنه بعد ذلك بأيام بتهمة الفساد. غير أنه يُنظر إلى سجنه بأن له دوافع سياسية.

وتم احتجاز أكثر من 2000 شخص بسبب مشاركتهم في أكبر مظاهرات حاشدة شهدتها البلاد منذ أكثر من عقد من الزمان.