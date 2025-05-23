جاتوزو مرشح للتدريب في الدوري الإماراتي

يقترب الإيطالي جينارو جاتوزو، من تدريب النصر الإماراتي، خلفا للمدرب الهولندي الفريد شرودر، الذي أعلن رحيله عن تدريب الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

ويدرب جاتوزو فريق هايدوك سبليت، ويختتم مشواره مع الفريق بلقاء شيبينيك بعد غد الأحد، في الدوري الكرواتي.

وأكدت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن جاتوزو أحد أقوى المرشحين لتدريب النصر خلال الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات أخيرة للمدرب الإيطالي، وكشف فيها عن رغبته بالرحيل عن الدوري الكرواتي مع نهاية الموسم الجاري، على الرغم من بقاء موسم ثان في عقده.

وكان النصر، قد تعاقد مع شرودر في نوفمبر 2024، بعد انفصال المدرب الهولندي بالتراضي عن تدريب العين.

وتولى شرودر (52 عاما)، تدريب العين في مايو 2024، بعد رحيل مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف، ولكن تراجع نتائج الفريق ساهمت في رحيله السريع عن الفريق.