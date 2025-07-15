ولايات تركيا تحيي ذكرى 15 يوليو للتصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة

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• فعاليات مختلفة تضمنت الدعاء وتلاوة القرآن الكريم وزيارة قبور الشهداء في ذكرى "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"

شهدت تركيا، الثلاثاء، فعاليات عدة في الذكرى السنوية الـ 9 للتصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو 2016.

ووفق مراسل الأناضول، أقيم برنامج احتفالي في جامع آيا صوفيا الكبير بمدينة إسطنبول، شارك فيه وزير التجارة التركي عمر بولاط.

كما أقيمت مراسم في مقبرة الشهداء بإسطنبول، حضرها والي المدينة داود غول، تليت خلالها آيات من القرآن الكريم، ووضعت أكاليل الزهور على قبور الشهداء.

وفي بورصا غربي تركيا، أقيم برنامج احتفالي في الجامع الكبير شارك فيه عدد من المسؤولين بالولاية.

كما أشار مراسل الأناضول إلى إقامة برنامج في نصب الشهداء التذكاري بولاية تشاناق قلعة (غرب)، تخلله الوقوف دقيقة صمت وترديد النشيد الوطني، قبل أن توضع أكاليل الزهور أمام شواهد القبور.

أما ولاية باليكسير (غرب) فشهدت أيضا افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية تخليدا للذكرى، تضمن صورا من ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وجنوب البلاد، وضع والي غازي عنتاب كمال تشبر رفقة رئيسة البلدية فاطمة شاهين وعدد من المسؤولين، أكاليل الزهور على قبور الشهداء.

وفي شانلي أورفا، أقيمت مراسم في مقبرة "بديع الزمان" تم خلالها الدعاء للشهداء.

كما شهدت الولايات الأخرى إقامة فعاليات مختلفة بالمناسبة تخللها الدعاء وتلاوة القرآن الكريم وزيارة قبور الشهداء.

وشهدت تركيا منتصف يوليو 2016 محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لتنظيم "غولن" الإرهابي، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.‎

وأعلنت الحكومة التركية 15 يوليو من كل عام "يوما للديمقراطية والوحدة الوطنية" في البلاد، تخليدا للشهداء الـ 253 الذين ارتقوا خلال محاولة الانقلاب.