عاقبت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الخميس، المتهم "م.ا.م"، ويعمل صيادًا، بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، لاتهامه بالتعدي على الطفلة "ا.ال.م"، طالبة، ابنة جاره.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 22292 لسنة 2024 جنايات الدخيلة، إلى بلاغ تلقته مديرية أمن الإسكندرية من والد الطفلة، أفاد فيه بتعرض ابنته للتعدي من قبل أحد الجيران، أثناء تواجدها في نطاق دائرة القسم.

وأظهرت التحقيقات، التي دعمتها تحريات المباحث وأقوال شهود الإثبات، أن المتهم تجمعه علاقة جيرة بأسرة المجني عليها. وأثناء زيارة الطفلة لمنزل المتهم برفقة شقيقه للمذاكرة، نشأت بينهما علاقة، دون وجود إكراه.

وبعد تحرير محضر إداري بالواقعة، تم ضبط المتهم، وعُرض على النيابة العامة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، ثم تمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد، بعضوية المستشارين محمد سامح عبد الكريم، وطارق حافظ هريدي، وشيرين فوزي الدين، وأمانة سر أحمد الفيومي.