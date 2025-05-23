استشهاد 16 فلسطينيا بينهم 4 أطفال جراء قصف إسرائيلي في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد 16 مواطنًا فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حسبما أفادت مصادر طبية.

وأفادت المصادر باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف طائرات إسرائيلية لمدينة دير البلح بوسط القطاع، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وأشارت إلى استشهاد 4 مواطنين، بينهم طفلتان، باستهداف طائرات إسرائيلية لشقة سكنية، بمدينة غزة.

ولفتت إلى استشهاد طفلين وإصابة آخرين في قصف شقة في مخيم خان يونس جنوبي القطاع.

كما أشارت إلى أن 4 شهداء وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، بعد استهداف مجموعة من المواطنين شرق دير البلح وسط القطاع.

ونوهت إلى تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي المكثف على جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ومنذ 18 مارس الجاري، استأنفت إسرائيل الحرب على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

واستشهد منذ 18 مارس 3613 مواطنا وأصيب 10156 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال. وفق وزارة الصحة بغزة.