وزير الزراعة ردًا على شائعة النفوق: عندنا طلبات تصدير كتاكيت ودواجن للخارج

نفى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صحة ما تردد عن إصابة الدواجن بفيروس، قائلا: «لم نرصد ذلك وشكلنا لجانا على مستوى المحافظات، ولا يوجد أي شيء في الثروة الداجنة».

وأشار خلال تصريحات عبر شاشة «الحدث اليوم» إلى استقبال «طلبات تصدير للكتاكيت وأخرى للدواجن»، مضيفا أن «الدول التي تطلب طلبات تصدير هي واثقة في عدم وجود أي أمراض في الدواجن المصرية».

وانتقد بعض التصريحات التي تصدر بطريقة غير مسئولة، لافتا إلى خروج رئيس اتحاد منتجي الدواجن وتكذيب التصريحات الصادرة من المتحدث الإعلامي، قائلا: «نتمنى ألا نتسبب في الضرر باقتصادنا القومي ، ونخلق حالة فزع لأغراض قد تكون شخصية تخدم فئة قليلة وتضر بالاقتصاد المصري والمجتمع».

وفي سياق آخر، أوضح أن مشروع الدلتا الجديدة سيضيف للرقعة الزراعية 2.2 مليون فدان، بالإضافة إلى إضافة 600 ألف فدان في أسوان، و550 ألف فدان في سيناء، و500 ألف فدان في أماكن متفرقة من الدولة أيضا سيضيفها جهاز مستقبل مصر لمساحة الرقعة الزراعية.

وتوقع أن تضاعف أرقام الصادرات الزراعية مع دخول 4 ملايين فدان الخدمة بحد أقصى نهاية 2027، لافتا إلى تحقيق الصادرات الزراعية 10.6 مليار دولار خلال 2024.