الأمين العام للأمم المتحدة يعلن عن خطة أممية لإغاثة الفلسطينيين في غزة

جوتيريش: هناك إمدادات تكفي لملئ نحو 9 آلاف شاحنة تنتظر لدخول قطاع غزة

- المساعدات الداخلة لغزة "ملعقة صغيرة فيما تتطلب الحاجة فيضا منها"

- "لن نشارك في أي مخطط يتعلق بالمساعدات في قطاع غزة ويفشل في احترام القانون الدولي ومبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد"

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، عدم مشاركة المنظمة الدولية "في أي مخطط يتعلق بالمساعدات في قطاع غزة ويفشل في احترام القانون الدولي ومبادئ الإنسانية والنزاهة".

وأعلن غوتيريش، أن لدى الأمم المتحدة "خطة عملية مفصلة" مكونة من 5 مراحل لتوصيل الإغاثة للفلسطينيين المحتاجين بالقطاع.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، غداة إعلان إعلام عبري توقعه بدء توزيع الغذاء في قطاع غزة عبر شركات أمريكية، الأحد المقبل، وذلك رغم رفض أممي للخطة الإسرائيلية لشكوك في أهدافها.

وقال جوتيريش، إن "الأمم المتحدة وشركاءها لديهم خطة عملية مفصلة قائمة على المبادئ ومدعومة من الدول الأعضاء مكونة من 5 مراحل لتوصيل الإغاثة إلى السكان المحتاجين إليها".

وفصّل مراحل الخطة كالتالي: ضمان إيصال المساعدات إلى غزة، وتفتيشها وفحصها عند نقاط العبور، ونقلها من المعابر إلى المنشآت الإنسانية، وتجهيزها للتوزيع، وأخيرا نقلها إلى المحتاجين.

وأكد جوتيريش، أن الأمم المتحدة "لن تشارك في أي مخطط (يتعلق بالمساعدات في غزة) يفشل في احترام القانون الدولي ومبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد".

وأوضح أن فلسطينيي غزة يمرون "بأقسى مرحلة في هذا الصراع القاسي".

ولفت غوتيريش، إلى أن إسرائيل منعت "دخول المساعدات الإغاثية الدولية المنقذة للحياة إلى القطاع منذ نحو 80 يوما".

ومنذ 2 مارس الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

وعن دخول الإمدادات الإغاثية للقطاع، قال غوتيريش إن ما دخل هو كميات "ضئيلة فقط".

وكشف أن ما تمت الموافقة عليه يبلغ 400 شاحنة بينما ما دخل 115 فقط، فيما لم تصل أي شاحنة مساعدات إلى محافظتي غزة والشمال.

واعتبر جوتيريش، المساعدات الداخلة لغزة "ملعقة صغيرة من المساعدة، فيما تتطلب الحاجة فيضا منها".

والأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، دخول 87 شاحنة محملة بالمساعدات التي تم تخصيصها لصالح عدد من المؤسسات الدولية والأهلية، للمرة الأولى منذ 81 يوما من الإغلاق الإسرائيلي المشدد للمعابر.

فيما لم يتم الإعلان عن دخول أي مساعدات جديدة حتى مساء الجمعة.

ويحتاج قطاع غزة يوميا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة و50 شاحنة وقود كحد أدنى منقذ للحياة وسط تفاقم المجاعة الناجمة عن الإغلاق الإسرائيلي للمعابر منذ أكثر من شهرين، بحسب ما أورده المكتب الحكومي.

- 80 بالمئة من غزة مصنفة مواقع عسكرية

وجدد جوتيريش، مطالبة الأمم المتحدة بوضع "تدابير للسلامة والأمن فيما يتعلق بقوافل المساعدات".

وأوضح أن حياة موظفيهم "تتعرض للخطر في حال واصلت إسرائيل سياسة منع توزيع الطرود الغذائية والدقيق بشكل مباشر إلى الناس حيث تشتد حاجتهم للمساعدات".

وعن ذلك تابع: "بدون تلك التدابير وفي ظل غياب سيادة القانون واستشراء اليأس بين السكان بعد شهور من الإغلاق وعدم كفاية ما يدخل من إمدادات، ترتفع مخاطر وقوع حوادث أمنية ونهب".

وسبق وحذرت الهيئة العليا لشؤون العشائر في غزة، الأربعاء، من مخطط إسرائيلي لسرقة المساعدات الإنسانية عبر عصابات محلية تعمل تحت إشراف مباشر من الجيش، بغرض الإمعان في تجويع الفلسطينيين ودفعهم نحو التهجير القسري.

وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الأممي على وجود إمدادات تكفي لملئ نحو 9 آلاف شاحنة تنتظر لدخول قطاع غزة، دون ذكر تفاصيل.

وجدد تأكيده على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار والإفراج فورا وبدون شروط عن جميع الأسرى وضمان الوصول الإنساني الكامل.

وحذر جوتيريش، من تداعيات تصاعد الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بات مصحوبا "بمستويات مروعة من القتل والدمار".

وأشار إلى أن 80 بالمئة من مساحة غزة باتت مصنفة على أنها "مواقع عسكرية أو مناطق أُمر السكان بمغادرتها"، وفق ذات المصدر.

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من إعلان هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن توقعات للبدء بتوزيع الغذاء على أعداد كبيرة من السكان (بغزة) عبر شركة أمريكية، من خلال 4 مراكز اكتمل بناؤها، أحدها في منطقة محور نتساريم (وسط)، وثلاثة أخرى على محور موراج قرب رفح جنوب القطاع"، فيما أكد ذلك الجيش الإسرائيلي في بيان.

فيما قالت إذاعة الجيش الثلاثاء، إن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة تهدف لتحويل شمال القطاع إلى منطقة "خالية تماما من السكان"، حيث تستغل حاجة الفلسطينيين هناك إلى الطعام من أجل تهجيرهم ومنع عودتهم.

والاثنين، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة إن شركة تابعة "لصندوق إنساني" أسسه المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ستتولى الأسبوع المقبل توزيع مساعدات للفلسطينيين بغزة عبر موظفين مسلحين ومدربين على القتال.

وتثير الشركة الجدل، إذ تعتزم هي، وليس مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، توزيع المساعدات بمناطق محددة يحميها الجيش الإسرائيلي.

وتعد هذه الخطوة أول محاولة لتفعيل جهة توزيع جديدة للمساعدات بعد أشهر من الجمود، ضمن حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على نحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.