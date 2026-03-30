أبو الغيط يجري اتصالا مع نيجرفان بارزاني بعد استهداف منزله

أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالا هاتفيا بنيجرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق؛ للإعراب عن تضامنه معه وعائلته بعد استهداف منزله.

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط إدانته الكاملة لهذا الاستهداف الآثم لمنزل أحد الزعماء البارزين في العراق، معربا عن تضامنه مع العراق في مواجهة مخططات إشاعة الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وأثارت حادثة استهداف منزل نيجرفان بارزاني في محافظة دهوك بطائرة بدون طيار "درون"، يوم السبت، موجة إدانات واسعة من قبل قوى سياسية وشخصيات رسمية ودولية، عدَت الهجوم تصعيدا خطيرا واعتداء مرفوضا، وسط دعوات عاجلة إلى كشف الجهات المنفذة ومحاسبتها ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.

وأمرت الحكومة العراقية بفتح تحقيق عقب استهداف منزل نيجرفان بارزاني، في ظل تصاعد التوترات الأمنية المرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الطائرات المُسيَرة، فيما سقطت إحداها قرب منزل بارزاني، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات.

وندد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالهجوم، مؤكدا في بيان أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نيجرفان بارزاني، وأمر بتشكيل فريق أمني وفني مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للتحقيق في الحادث وتحديد المسئولين.