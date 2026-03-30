الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 6 عسكريين في جنوبي لبنان

في 3 حوادث منفصلة شملت استهداف مواقع للجيش بصواريخ مضادة للدبابات وبمسيرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إصابة 6 من عسكرييه بينهم 3 بجروح خطيرة في جنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان: "أصيب جنديان إسرائيليان بجروح خطيرة بعد ظهر أمس جراء نيران مضادة للدبابات استهدفت مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان".

وأضاف: "في حادثة أخرى أُصيب جندي بجروح خطيرة وأُصيب جنديان آخران بجروح متوسطة جراء سقوط طائرة مسيرة بالقرب من موقع تابع للجيش في جنوب لبنان".

ووفق بيان الجيش، أُصيب جندي آخر بجروح متوسطة نتيجة "حادث ميداني" في جنوبي لبنان، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة الحادث.

وأشار إلى أنه "تم إجلاء الجنود المصابين لتلقي العلاج في المستشفى".

ولا يقدم الجيش الإسرائيلي حصيلة إجمالية للجنود الجرحى منذ بداية العملية العسكرية في لبنان يوم 2 مارس الجاري، لكنه أعلن عن مقتل 5 من عسكرييه منذ بداية العملية.

والأحد، أعلن "حزب الله" تنفيذ 13 هجوما بصواريخ ومسيرات وقذائف مدفعية استهدفت مستوطنات وقواعد وقوات وآليات عسكرية إسرائيلية.

وتفرض إسرائيل تعتيما على نتائج هجمات "حزب الله"، مع رقابة على وسائل الإعلام وتحذيرات من نشر صور أو معلومات تتعلق بالخسائر أو المواقع المستهدفة.

فيما أسفر عدوان إسرائيل الموسع على لبنان منذ 2 مارس الجاري عن 1238 شهيدا و3543 مصابا وأكثر من مليون نازح، وفقا للسلطات اللبنانية.

ويأتي عدوان إسرائيل الموسع على لبنان ضمن تداعيات الحرب التي تشنها هي والولايات المتحدة على إيران، حليفة "حزب الله" منذ 28 فبراير الماضي، والتي خلفت مئات القتلى، أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي.